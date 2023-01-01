Биография

Дорон Белл – канадский актер, музыкант родом из Монреаля. День рождения: 8 декабря 1973 г. В возрасте 22 лет впервые заявил о себе актер Дорон Белл, до этого известный публике как профессиональный певец. С 18 лет он выступал на сцене в жанре регги. Для начала он принял участие в театральной постановке своего колледжа, потом заключил контракт с театральным агентом и стал выступать в Ванкувере. Еще через некоторое время приехал в Лос-Анджелес, где начал сниматься в эпизодах телесериалов. Самый долгий контракт того времени – роль Дорона Белла в семейном сериале «Рожденный свободным» (1998 г.), в котором он снялся в 26 сериях. Отсутствие приверженности какому-то строгому амплуа и готовность демонстрировать в кадре то, что нужно режиссеру, сделали актера исключительно востребованным и обеспечили ему участие в самых громких проектах. Он снимался в «Мертвой зоне» (2002-2007 гг.) по сценарию Стивена Кинга и «Сумеречной зоне» (2002-2003 гг.) – сиквелу по произведениям Рода Серлинга. Ему досталась роль в «Очень страшное кино 3» (2003 г.) и сериале «Трансформеры: Энергон» (2004 г.). Поклонники были рады увидеть актера в роли демона в сверхпопулярном мистическом сериале «Сверхъестественное» (2005-2020 гг.), а также в криминальном сериале «Ясновидец» (2006-2014 гг.). Недавняя работа – анимационный сериал Дорона Белла »Тарзан и Джейн» (2017-2018 гг.) студии NetFlix, в котором он озвучивает Мувиро.