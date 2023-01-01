Биография

Нед Беллами – актер, родился 7 мая 1957 года. Фильмография насчитывает более 110 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Побег из Шоушенка», «Джанго освобожденный», «Пила: Игра на выживание», «Короли Догтауна», «Вердикт за деньги». Нед Беллами родился в Дейтоне, штат Огайо. Получил образование в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Свою кинокарьеру начал с ролей в телесериалах. Первым фильмом Неда Беллами стала многосерийная семейная мелодрама «Уолтоны». Затем актер снялся в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш». Участвовал в съемках многосерийного криминального детектива «Джамп стрит, 21». Одну из ролей Нед Беллами исполнил в сериале «Сайнфелд» (1989-1998). В 1994 году актер снялся в полнометражной драме «Побег из Шоушенка». Партнерами по съемочной площадке стали Тим Роббинс, Морган Фриман и другие. Фильм получил 7 номинаций на премию Оскар. Актер снимался в рейтинговых сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус», «24 часа», «Клиника», «Вердикт за деньги», «Юристы Бостона», «Мыслить как преступник», «Братья и сестры», «Касл» и др. В 2012 году на экраны вышел вестерн «Джанго освобожденный» с участием актера.