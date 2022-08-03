Находчивый бизнесмен Миллер решает начать новую жизнь на украденные у клиента деньги. Всe шло по плану, пока, по воле случая, деньги не пропадают в лесной глуши и попадают в руки к трeм друзьям, путешествующим в этих местах. Миллер не остановится ни перед чем, чтобы вернуть то, что ему принадлежит.

