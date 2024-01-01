Дыши! (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

В недалеком будущем, когда на Земле стало не хватать кислорода, оставшаяся наедине с дочерью мать защищает бункер от неожиданных посетителей. Постапокалиптический триллер «Дыши!» — фильм 2024 года с Милой Йовович, Дженнифер Хадсон и Сэмом Уортингтоном.



2039 год. Земля почти погибла, а люди не могут дышать на поверхности без масок. Опытному инженеру Дариусу удается построить бункер с генератором кислорода, чтобы супруга Майя и дочь Зора могли жить полноценной жизнью. Но вот Дариус отправляется в долгое путешествие, чтобы похоронить отца, и оставляет Майю и Зору одних. Пять месяцев спустя у бункера появляется Тесс, которая представляется коллегой Дариуса. Она утверждает, что ей нужно сделать копию генератора кислорода, чтобы спасти выживших в Филадельфии. Когда же Майя отказывается пускать Тесс и ее спутников внутрь, просьбы сменяются вооруженными угрозами.



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