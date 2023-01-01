Биография

Дженнифер Хадсон — американская актриса, продюсер и певица. Лауреатка премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Девушки мечты». Родилась в Чикаго 12 сентября 1981 года. Дженнифер росла в семье баптистов и в возрасте семи лет пела в церковном хоре. В 1999 году будущая актриса окончила среднюю школу Данбара, после чего поступила в колледж Кеннеди-Кинг. В 2004 году Хадсон заняла 7 место в популярном шоу талантов American Idol, а в 2008-м выпустила дебютную студийную пластинку под названием Jennifer Hudson. Дженнифер Хадсон сыграла свою первую роль в фильме 2006 года «Девушки мечты», за которую в итоге была награждена премией «Оскар». После такого оглушительного успеха на голову актрисы свалилось множество проектов, например, в 2008 году она сыграла сразу в трех фильмах: «Тайная жизнь пчел», «Полет длиною в жизнь» и «Секс в большом городе». В 2021 году девушке удалось осуществить свою мечту и сыграть кумира детства Арету Франклин в музыкальном байопике «Респект».