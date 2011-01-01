Что скрывает ложь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Что скрывает ложь
Боевик, Триллер86 мин18+
О фильме

Идеальная семейная пара: успешный бизнесмен, торгующий бриллиантами, и его очаровательная жена-дизайнер. Но когда в их роскошный дом придут незваные гости и нависнет смертельная угроза, наружу вылезут измена и ложь.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

