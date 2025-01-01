Кровавый рассвет (фильм, 2025) смотреть онлайн

Новый шериф маленького городка расследует сложное дело, в котором есть самоубийца, труп девушки и сумка с деньгами. Брутальный боевик «Кровавый рассвет» — фильм с Келланом Латсом о борьбе с наркокартелем.



Завязавший с выпивкой Люк Истон приезжает в родной город, откуда много лет назад уехал после смерти родителей. Здесь Люка ждет должность шерифа, а его помощником назначают старого приятеля Джона Сайтса, надеявшегося на более высокую должность. Пока Люк старается привыкнуть к новому месту, в округе находят внедорожник с трупом. Причина смерти — самоубийство, рядом с телом — сумка с деньгами, похищенными у местного наркокартеля, и мобильный телефон с фотографией мертвой женщины. Расследование сталкивает Люка и Джона с суровым криминальным авторитетом, который не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть.



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