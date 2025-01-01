Кровавый рассвет (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Новый шериф маленького городка расследует сложное дело, в котором есть самоубийца, труп девушки и сумка с деньгами. Брутальный боевик «Кровавый рассвет» — фильм с Келланом Латсом о борьбе с наркокартелем.
Завязавший с выпивкой Люк Истон приезжает в родной город, откуда много лет назад уехал после смерти родителей. Здесь Люка ждет должность шерифа, а его помощником назначают старого приятеля Джона Сайтса, надеявшегося на более высокую должность. Пока Люк старается привыкнуть к новому месту, в округе находят внедорожник с трупом. Причина смерти — самоубийство, рядом с телом — сумка с деньгами, похищенными у местного наркокартеля, и мобильный телефон с фотографией мертвой женщины. Расследование сталкивает Люка и Джона с суровым криминальным авторитетом, который не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть.
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Рейтинг
- ММРежиссёр
Марти
Мюррэй
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- Актёр
Кэм
Жиганде
- ЧМАктёр
Чед
Майкл Коллинз
- Актёр
Тексас
Бэттл
- МФАктёр
Майк
Фергюсон
- НФАктёр
Нико
Фостер
- МВАктёр
Майкл-Джон
Вульф
- ХХАктриса
Хелена
Харо
- ГИАктёр
Гильермо
Иван
- КМАктёр
Крис
Мехер
- ДМСценарист
Джонни
Мартин Уолтерс
- АКСценарист
Арт
Камачо
- АБПродюсер
Аль
Браво
- ХКПродюсер
ХемДи
Киванука
- ДАПродюсер
Джейсон
Абустан
- ДНПродюсер
Джастин
Несбитт
- ЭОПродюсер
Эдуард
Осипов
- МППродюсер
Майкл
Пиццименти
- МКХудожник
Марноэль
Кализо
- РРМонтажёр
Рилан
Рафферти
- БРОператор
Брэндон
Руис
- МЯКомпозитор
Маурисио
Ясихи