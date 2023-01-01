Свадебная резня (фильм, 2023) смотреть онлайн

Свадебная резня
Свадебная резня
6.42023, Til Death Do Us Part
Комедия, Ужасы111 мин18+
О фильме

Сбежавшая невеста дает отпор криминальным друзьям жениха. Хоррор-переосмысление жанра свадебной комедии от продюсера «Пункта назначения».

В симпатичной церкви полным ходом идет подготовка к церемонии свадьбы. Шафер репетирует свадебную речь, друзья жениха подтрунивают над ним, влюбленные поправляют свои наряды. Как вдруг невеста уезжает с места событий. Жених по телефону уговаривает ее не рвать с ним окончательно, ведь еще можно все исправить, поэтому девушка не убегает далеко, а едет домой. Вскоре туда прибывают шафер и друзья жениха, настроенные очень враждебно. Поняв, что находится в ловушке, беглянка начинает обороняться. Между ней и мужчинами завязывается борьба, в которой невеста демонстрирует поразительные боевые навыки. Но где она их получила и почему друзья ее жениха — жестокие головорезы?

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
4.0 IMDb

