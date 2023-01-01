Свадебная резня (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Сбежавшая невеста дает отпор криминальным друзьям жениха. Хоррор-переосмысление жанра свадебной комедии от продюсера «Пункта назначения».
В симпатичной церкви полным ходом идет подготовка к церемонии свадьбы. Шафер репетирует свадебную речь, друзья жениха подтрунивают над ним, влюбленные поправляют свои наряды. Как вдруг невеста уезжает с места событий. Жених по телефону уговаривает ее не рвать с ним окончательно, ведь еще можно все исправить, поэтому девушка не убегает далеко, а едет домой. Вскоре туда прибывают шафер и друзья жениха, настроенные очень враждебно. Поняв, что находится в ловушке, беглянка начинает обороняться. Между ней и мужчинами завязывается борьба, в которой невеста демонстрирует поразительные боевые навыки. Но где она их получила и почему друзья ее жениха — жестокие головорезы?
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Вудворд мл.
- НБАктриса
Наталия
Берн
- СБАктёр
Сер’Дариус
Блэйн
- Актёр
Кэм
Жиганде
- ДПАктёр
Джейсон
Патрик
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- Актёр
Панчо
Молер
- НЧАктёр
Неб
Чупин
- ДСАктёр
Дайра
Сао
- СЛАктёр
Сэм
Ли Херринг
- АСАктёр
Алан
Сильва
- НБПродюсер
Наталия
Берн
- ДРПродюсер
Джеффри
Реддик
- ТВПродюсер
Тимоти
Вудворд мл.
- ФВПродюсер
Филип
В. Брюэнн
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- АФАктёр дубляжа
Артур
Федынко
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- ЕМАктёр дубляжа
Егор
Матвеенко
- ФЖМонтажёр
Фейди
Жанбар