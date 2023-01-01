Свадебная резня (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сбежавшая невеста дает отпор криминальным друзьям жениха. Хоррор-переосмысление жанра свадебной комедии от продюсера «Пункта назначения».



В симпатичной церкви полным ходом идет подготовка к церемонии свадьбы. Шафер репетирует свадебную речь, друзья жениха подтрунивают над ним, влюбленные поправляют свои наряды. Как вдруг невеста уезжает с места событий. Жених по телефону уговаривает ее не рвать с ним окончательно, ведь еще можно все исправить, поэтому девушка не убегает далеко, а едет домой. Вскоре туда прибывают шафер и друзья жениха, настроенные очень враждебно. Поняв, что находится в ловушке, беглянка начинает обороняться. Между ней и мужчинами завязывается борьба, в которой невеста демонстрирует поразительные боевые навыки. Но где она их получила и почему друзья ее жениха — жестокие головорезы?



