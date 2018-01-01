Wink
Свадебная резня
Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебная резня»

Режиссёры

Тимоти Вудворд мл.

Timothy Woodward Jr.
Режиссёр

Актёры

Наталия Берн

Natalie Burn
АктрисаBride
Сер’Дариус Блэйн

Ser'Darius Blain
АктёрGroom
Кэм Жиганде

Cam Gigandet
АктёрBest Man
Джейсон Патрик

Jason Patric
АктёрHusband
Орландо Джонс

Orlando Jones
АктёрGroomsman 4
Панчо Молер

Pancho Moler
АктёрGroomsman 7 / T-Bone
Неб Чупин

Neb Chupin
АктёрGroomsman 2 / Big Sexy
Дайра Сао

Dyra Sao
АктёрGroomsman 1
Сэм Ли Херринг

Sam Lee Herring
АктёрGroomsman 3
Алан Сильва

Alan Silva
АктёрGroomsman 6

Продюсеры

Наталия Берн

Natalie Burn
Продюсер
Джеффри Реддик

Jeffrey Reddick
Продюсер
Тимоти Вудворд мл.

Timothy Woodward Jr.
Продюсер
Филип В. Брюэнн

Philip V. Bruenn
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Слынько

Актриса дубляжа
Артур Федынко

Актёр дубляжа
Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Александр Машанов

Актёр дубляжа
Егор Матвеенко

Актёр дубляжа

Монтажёры

Фейди Жанбар

Fady Jeanbart
Монтажёр