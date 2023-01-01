Биография

Артур Федынко – российский актер кино и театра. Родился в городе Пермь 8 февраля 1988 года. В ранние годы будущий актер увлекался спортом, посещал секцию восточных единоборств. Получив среднее образование, отслужил в армии, и принял решение стать актером. Вернувшись, поступил в Пермский колледж искусств, окончил который в 2009 году. После выпуска перебрался в Санкт-Петербург, где некоторое время проработал в Балтийском театре, где и были сыграны первые роли Артура Федынко. Появился в таких постановках, как «Вольпоне», «Гарольд и Мод», «Чужой ребенок». Позже стал студентом ГИТИСа, выпустился из которого в 2015 году. Свою частную жизнь актер предпочитает не афишировать, о наличии у него семьи или детей ничего не известно. На экране дебютировал в 2010 году, исполнив небольшую роль в сериале «Москва. Три вокзала». После этого появился в таких заметных проектах, как «Надежда», «Братство десанта», «Литейный», и множестве других. Чаще всего исполняет эпизодические роли или роли второго плана. Наибольшую известность принесли Артуру Федынко сериалы «Реализация» и «Такая работа», в которых он сыграл центральных персонажей. Всего в послужном списке актера более трех десятков ролей в кино. На данный момент продолжает активно сниматься, также работает в театре.