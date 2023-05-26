Двойная петля (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Военная драма в духе «Топ Гана» о товариществе и братстве во время Корейской войны. Действие завязывается в 1950 году, когда недавний выпускник Военно-морской академии США Том Харднер прибывает на базу Квонсет-Пойнт. Белый парень из богатой семьи, он быстро находит общий язык с сослуживцами, но настоящая дружба возникает у него с темнокожим пилотом Джесси Брауном, у которого из-за расовых предрассудков был куда более сложный старт. Том проникается уважением к Джесси и старается защищать его от расистских нападок. Браун же как более опытный летчик-истребитель делится с Харднером профессиональными знаниями. Вскоре эта взаимовыручка пригодится им в ключевых боях Корейской войны, а Джесси войдет в историю как первый афроамериканский авиатор ВМФ США.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время133 мин / 02:13
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джастин
Диллард
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйджерс
- ГПАктёр
Глен
Пауэлл
- КДАктриса
Кристина
Джексон
- Актёр
Томас
Садоски
- ДКАктёр
Дарен
Кагасофф
- ДДАктёр
Джо
Джонас
- СНАктёр
Спенсер
Невилл
- НХАктёр
Ник
Харгроув
- ДДАктёр
Дин
Дентон
- ДДПродюсер
Джастин
Диллард
- БФПродюсер
Брюс
Франклин
- ДФПродюсер
Джон
Фридберг
- АФАктёр дубляжа
Артур
Федынко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- НБАктриса дубляжа
Наталья
Бурмистрова
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ДЭХудожница
Дейрдра
Элизабет Гован
- ЭМОператор
Эрик
Мессершмидт
- ЧДКомпозитор
Чанда
Дэнси