Двойная петля (фильм, 2022) смотреть онлайн

Военная драма в духе «Топ Гана» о товариществе и братстве во время Корейской войны. Действие завязывается в 1950 году, когда недавний выпускник Военно-морской академии США Том Харднер прибывает на базу Квонсет-Пойнт. Белый парень из богатой семьи, он быстро находит общий язык с сослуживцами, но настоящая дружба возникает у него с темнокожим пилотом Джесси Брауном, у которого из-за расовых предрассудков был куда более сложный старт. Том проникается уважением к Джесси и старается защищать его от расистских нападок. Браун же как более опытный летчик-истребитель делится с Харднером профессиональными знаниями. Вскоре эта взаимовыручка пригодится им в ключевых боях Корейской войны, а Джесси войдет в историю как первый афроамериканский авиатор ВМФ США.

