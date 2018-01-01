Wink
Двойная петля
Актёры и съёмочная группа фильма «Двойная петля»

Режиссёры

Джастин Диллард

Justin Dillard
Режиссёр

Актёры

Джонатан Мэйджерс

Jonathan Majors
АктёрJesse Brown
Глен Пауэлл

Glen Powell
АктёрTom Hudner
Кристина Джексон

Christina Jackson
АктрисаDaisy Brown
Томас Садоски

Thomas Sadoski
АктёрDick Cevoli
Дарен Кагасофф

Daren Kagasoff
АктёрBill Koenig
Джо Джонас

Joe Jonas
АктёрMarty Goode
Спенсер Невилл

Spencer Neville
АктёрBo Lavery
Ник Харгроув

Nick Hargrove
АктёрCarol Mohring
Дин Дентон

Dean Denton
АктёрCaptain Sisson

Продюсеры

Джастин Диллард

Justin Dillard
Продюсер
Брюс Франклин

Bruce Franklin
Продюсер
Джон Фридберг

John Friedberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Артур Федынко

Актёр дубляжа
Александр Койгеров

Актёр дубляжа
Наталья Бурмистрова

Актриса дубляжа
Михаил Хрусталёв

Актёр дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа

Художники

Дейрдра Элизабет Гован

Deirdra Elizabeth Govan
Художница

Операторы

Эрик Мессершмидт

Erik Messerschmidt
Оператор

Композиторы

Чанда Дэнси

Chanda Dancy
Композитор