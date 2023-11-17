Шрапнель (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Криминальный боевик с Джейсоном Патриком о бывшем морпехе, который ищет пропавшую дочь, похищенную мексиканским наркокартелем. Ветеран морской пехоты Шон живет на техасском ранчо с женой и двумя дочерьми. Однажды он получает жуткое голосовое сообщение от старшей из них — она вместе с подругой пересекла границу с Мексикой, чтобы попасть на крутую вечеринку, но была похищена членами наркокартеля. Шон и его семья пытаются действовать легальными методами, но не встречают поддержки со стороны правоохранительных органов. Тогда отчаявшийся отец больше узнает о картеле и его предводителе Гарзе, слив эту информацию в медиа. Разъяренный криминальный авторитет посылает на ранчо к Шону своего брата Карлоса и отряд вооруженных убийц. Но расправиться с бывшим морпехом будет не так просто, ведь ему на помощь приходит старый друг и сослуживец. Наблюдать за напряженным противостоянием позволит «Шрапнель» — фильм 2023 года смотреть онлайн на Wink можно прямо сейчас.

