Шрапнель (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Криминальный боевик с Джейсоном Патриком о бывшем морпехе, который ищет пропавшую дочь, похищенную мексиканским наркокартелем. Ветеран морской пехоты Шон живет на техасском ранчо с женой и двумя дочерьми. Однажды он получает жуткое голосовое сообщение от старшей из них — она вместе с подругой пересекла границу с Мексикой, чтобы попасть на крутую вечеринку, но была похищена членами наркокартеля. Шон и его семья пытаются действовать легальными методами, но не встречают поддержки со стороны правоохранительных органов. Тогда отчаявшийся отец больше узнает о картеле и его предводителе Гарзе, слив эту информацию в медиа. Разъяренный криминальный авторитет посылает на ранчо к Шону своего брата Карлоса и отряд вооруженных убийц. Но расправиться с бывшим морпехом будет не так просто, ведь ему на помощь приходит старый друг и сослуживец. Наблюдать за напряженным противостоянием позволит «Шрапнель» — фильм 2023 года смотреть онлайн на Wink можно прямо сейчас.
Рейтинг
- УКРежиссёр
Уильям
Кауфман
- Актёр
Кэм
Жиганде
- ДПАктёр
Джейсон
Патрик
- ММАктёр
Маурисио
Мендоса
- ЭВАктёр
Эфрен
Вилла
- ВЕАктёр
Винсент
Е. МакДэниэл
- КРАктриса
Кесия
Роблз
- ГИАктёр
Гильермо
Иван
- ДДАктёр
Дэвид
ДеЛао
- ДТАктёр
ДжейТи
Томанги
- МЭАктриса
Меган
Элизабет Келли
- ДМСценарист
Джонни
Мартин Уолтерс
- АБПродюсер
Аль
Браво
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- ЖЭАктриса дубляжа
Жанна
Эльдарова
- ТКХудожник
Тайлер
Кори
- РТХудожница
Рокси
Трэйно
- РРМонтажёр
Рилан
Рафферти