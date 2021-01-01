Подстава (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный боевик о грабителе, которого кинули подельники, от режиссера старых добрых «Врат» (1986) Тибора Такача, с чемпионом UFC Рэнди Кутюром в одной из главных ролей. Нику нужны деньги на лечение тяжелобольной дочери. Он решает провернуть идеальное ограбление и берет в подельники команду Джека, нового бойфренда своей бывшей девушки. Сообщникам удается вынести большую сумму из банка, но один из них стреляет в Ника. Оказавшись на больничной койке, чудом выживший герой понимает, что его жестоко подставили. Он готов на все, чтобы отомстить предателям и вернуть награбленное.



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