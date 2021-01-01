Подстава (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальный боевик о грабителе, которого кинули подельники, от режиссера старых добрых «Врат» (1986) Тибора Такача, с чемпионом UFC Рэнди Кутюром в одной из главных ролей. Нику нужны деньги на лечение тяжелобольной дочери. Он решает провернуть идеальное ограбление и берет в подельники команду Джека, нового бойфренда своей бывшей девушки. Сообщникам удается вынести большую сумму из банка, но один из них стреляет в Ника. Оказавшись на больничной койке, чудом выживший герой понимает, что его жестоко подставили. Он готов на все, чтобы отомстить предателям и вернуть награбленное.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ТТРежиссёр
Тибор
Такач
- РКАктёр
Рэнди
Кутюр
- Актёр
Кэм
Жиганде
- КМАктёр
Крис
Мехер
- Актёр
Луис
Мэндилор
- РМАктёр
Райан
М. Шоу
- РКАктёр
Рафаэль
Кабрера
- ИМАктёр
Иго
Микитас
- ККАктриса
Катиша
Кофилд
- КМАктёр
Карлос
Мендез
- ММАктёр
Маркус
Митчелл
- МИСценарист
Мэттью
Изон
- РДСценарист
Роберт
Джардина
- РЭСценарист
Роберт
Эдвард Томас
- АБПродюсер
Аль
Браво
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- ЯБПродюсер
Яков
Бреслер
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- ФМХудожник
Фрэнк
Марано
- ЭМХудожница
Эрмелинда
Манос
- МВХудожница
Микайла
Вилория
- ДПХудожник
Джордан
Пальди
- ОГМонтажёр
Оскар
Гратерол
- ХГОператор
Хорхе
Гомес