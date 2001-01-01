Наперекосяк (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Намеренные искоренить преступность в Нью-Йорке, напарники Рэй Плуто и Джерри Каббинс не блещут успехами. К тому же, вместо пистолета у Плуто стреляет поясница.
Причем, в самый ответствен�ный момент. Кто знает, может и пришлось бы им сдавать свои жетоны, не будь среди бандитов навалом неудачников похлеще, чем они!
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ТДРежиссёр
Том
ДиЧилло
- Актёр
Дэнис
Лири
- ЭХАктриса
Элизабет
Хёрли
- Актёр
Луис
Гусман
- ВААктёр
Виктор
Арго
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- КНАктёр
Кит
Ноббс
- Актёр
Стив
Бушеми
- МКАктёр
Морис
Комт
- ОСАктёр
Отто
Санчес
- МДАктриса
Мелони
Диас
- МТАктриса
Милли
Тирелли
- КОАктёр
Кевин
Олсон
- ДДАктёр
Джо
Д’Анджерио
- МДАктёр
Морис
Дж. Смит
- ТДСценарист
Том
ДиЧилло
- ДСПродюсер
Джим
Серпико
- МВПродюсер
Маркус
Вишиди
- Продюсер
Дэнис
Лири
- ДфХудожница
Дженнифер
фон Мэйрхаузер
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен