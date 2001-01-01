Наперекосяк (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Намеренные искоренить преступность в Нью-Йорке, напарники Рэй Плуто и Джерри Каббинс не блещут успехами. К тому же, вместо пистолета у Плуто стреляет поясница.



Причем, в самый ответствен�ный момент. Кто знает, может и пришлось бы им сдавать свои жетоны, не будь среди бандитов навалом неудачников похлеще, чем они!



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