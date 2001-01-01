Наперекосяк
Wink
Фильмы
Наперекосяк
7.62001, Наперекосяк
Драмы, Комедии90 мин18+

Наперекосяк (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Намеренные искоренить преступность в Нью-Йорке, напарники Рэй Плуто и Джерри Каббинс не блещут успехами. К тому же, вместо пистолета у Плуто стреляет поясница.

Причем, в самый ответственный момент. Кто знает, может и пришлось бы им сдавать свои жетоны, не будь среди бандитов навалом неудачников похлеще, чем они!

Наперекосяк смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наперекосяк»

Всё