Фильм В тылу врага (2022)

Военная драма с участием Дольфа Лундгрена и Тайриза Гибсона, в которой батальон темнокожих солдат пытается найти своего лейтенанта, пропавшего после нападения немецких войск. Возвращаясь с боевого задания, американский летчик Росс подвергается атаке новейшего немецкого самолета и, катапультировавшись, оказывается на вражеской территории. В это время батальон темнокожих бойцов занимается разминированием леса и попадает в засаду. В фатальном промедлении обвиняют лейтенанта Хэйеса — по мнению руководства, именно он виноват в том, что засада прошла успешно. Его отправляют в штаб-квартиру для судебного разбирательства, но конвой атакуют немцы. Хэйесу удается сбежать в лес, где он встречает измученного Росса. Вместе они стараются выжить, пока товарищи Хэйеса в обход руководства собирают спасательную операцию.

