В тылу врага
В тылу врага
2022, Come Out Fighting
Боевик, Приключения, 82 мин, 16+

Фильм В тылу врага (2022)

О фильме

Военная драма с участием Дольфа Лундгрена и Тайриза Гибсона, в которой батальон темнокожих солдат пытается найти своего лейтенанта, пропавшего после нападения немецких войск. Возвращаясь с боевого задания, американский летчик Росс подвергается атаке новейшего немецкого самолета и, катапультировавшись, оказывается на вражеской территории. В это время батальон темнокожих бойцов занимается разминированием леса и попадает в засаду. В фатальном промедлении обвиняют лейтенанта Хэйеса — по мнению руководства, именно он виноват в том, что засада прошла успешно. Его отправляют в штаб-квартиру для судебного разбирательства, но конвой атакуют немцы. Хэйесу удается сбежать в лес, где он встречает измученного Росса. Вместе они стараются выжить, пока товарищи Хэйеса в обход руководства собирают спасательную операцию.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В тылу врага»