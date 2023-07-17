Фильм В тылу врага (2022)
О фильме
Военная драма с участием Дольфа Лундгрена и Тайриза Гибсона, в которой батальон темнокожих солдат пытается найти своего лейтенанта, пропавшего после нападения немецких войск. Возвращаясь с боевого задания, американский летчик Росс подвергается атаке новейшего немецкого самолета и, катапультировавшись, оказывается на вражеской территории. В это время батальон темнокожих бойцов занимается разминированием леса и попадает в засаду. В фатальном промедлении обвиняют лейтенанта Хэйеса — по мнению руководства, именно он виноват в том, что засада прошла успешно. Его отправляют в штаб-квартиру для судебного разбирательства, но конвой атакуют немцы. Хэйесу удается сбежать в лес, где он встречает измученного Росса. Вместе они стараются выжить, пока товарищи Хэйеса в обход руководства собирают спасательную операцию.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- СЛРежиссёр
Стивен
Люк
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- ХААктёр
Хирам
А. Мюррэй
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ВРАктёр
Виселос
Реон Шеннон
- ДДАктёр
Джастен
Джонс
- ДААктёр
Давид
Альварадо
- АБАктёр
Александр
Бартоли
- МДАктёр
Майк
Диттмер
- СЛСценарист
Стивен
Люк
- АКПродюсер
Аарон
Курто
- СЛПродюсер
Стивен
Люк
- ХАПродюсер
Хирам
А. Мюррэй
- АРПродюсер
Андре
Релис
- СГАктёр дубляжа
Сергей
Габриэлян мл.
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ККХудожник
Крис
Кэнфилд
- ДБХудожник
Джон
Буром
- СШХудожник
Скотт
Шульте
- ПДМонтажёр
Питер
Девани Флэнеган