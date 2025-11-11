9.22018, I Am Paul Walker
Документальный, Биография88 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Я – Пол Уокер (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Рассказ о жизни, карьере и наследии американского актёра Пола Уокера, который получил широкую известность после участия во франшизе «Форсаж».
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- АБРежиссёр
Адриан
Байтенхайс
- Актёр
Пол
Уокер
- ПУАктёр
Пол
Уокер III
- КУАктёр
Калеб
Уокер
- ЭУАктриса
Эшли
Уолкер
- ОЛАктёр
Окли
Леман
- КУАктёр
Коуди
Уокер
- ЭМАктёр
Эрик
МакАртур
- МЛАктёр
Мэтт
Любер
- Актёр
Роб
Коэн
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- УКАктёр
Уэйн
Креймер
- ДМАктёр
Дэвид
Маркес
- АБСценарист
Адриан
Байтенхайс
- ЙКСценарист
Йен
Крэйг Уокер
- АБПродюсер
Адриан
Байтенхайс
- ДБКомпозитор
Дэрил
Беннетт