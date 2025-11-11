Я – Пол Уокер
Wink
Фильмы
Я – Пол Уокер
9.22018, I Am Paul Walker
Документальный, Биография88 мин18+
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Я – Пол Уокер (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Рассказ о жизни, карьере и наследии американского актёра Пола Уокера, который получил широкую известность после участия во франшизе «Форсаж».

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb