Коллектив (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Брутальный боевик о группе борцов за справедливость, вершащих самосуд над теми, кто ушел от закона благодаря деньгам и связям. В главных ролях Лукас Тилл и Дон Джонсон. Устав от офисной работы, сотрудник прокуратуры Сэм выходит на организацию под названием «Коллектив». Это объединение первоклассных наемников, которые охотятся на богатых привилегированных преступников. Отряд принимает его в свои ряды, а начальник, чувствующий в Сэме большой потенциал, сразу доверяет ему суперсложное дело. Влиятельный торговец людьми Миро Линделл намерен продать на аукционе хакера, который обладает очень ценной информацией. Сэм и его опытный напарник должны сорвать это мероприятие и в кратчайшие сроки пресечь преступную деятельность Линделла. Справятся ли они с заданием, расскажет «Коллектив» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ТДРежиссёр
Том
ДеНуччи
- ЛТАктёр
Лукас
Тилл
- Актриса
Руби
Роуз
- Актёр
Дон
Джонсон
- МКАктриса
Мерседес
Кестнер-Варнадо
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ПБАктёр
Пол
Бен-Виктор
- МДАктёр
Майкл
Дзуккола
- ЭЛАктёр
Эрик
Лютес
- БААктёр
Бретт
Азар
- МДАктёр
Меган
Даниэль Джералд
- ЭРПродюсер
Эмили
Роуз Баллард
- ТБПродюсер
Т’Шон
Барретт
- ДЧПродюсер
Джейсон
Черубини
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АНАктриса дубляжа
Александра
Николаева
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АКАктриса дубляжа
Алёна
Краснобрыжева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АЮХудожница
Анна
Юртаева