Коллектив (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

7.42023, The Collective
Боевик83 мин18+

Брутальный боевик о группе борцов за справедливость, вершащих самосуд над теми, кто ушел от закона благодаря деньгам и связям. В главных ролях Лукас Тилл и Дон Джонсон. Устав от офисной работы, сотрудник прокуратуры Сэм выходит на организацию под названием «Коллектив». Это объединение первоклассных наемников, которые охотятся на богатых привилегированных преступников. Отряд принимает его в свои ряды, а начальник, чувствующий в Сэме большой потенциал, сразу доверяет ему суперсложное дело. Влиятельный торговец людьми Миро Линделл намерен продать на аукционе хакера, который обладает очень ценной информацией. Сэм и его опытный напарник должны сорвать это мероприятие и в кратчайшие сроки пресечь преступную деятельность Линделла. Справятся ли они с заданием, расскажет «Коллектив» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

США
Боевик
Full HD
83 мин / 01:23

4.2 КиноПоиск
3.3 IMDb

