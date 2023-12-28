Коллектив (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Брутальный боевик о группе борцов за справедливость, вершащих самосуд над теми, кто ушел от закона благодаря деньгам и связям. В главных ролях Лукас Тилл и Дон Джонсон. Устав от офисной работы, сотрудник прокуратуры Сэм выходит на организацию под названием «Коллектив». Это объединение первоклассных наемников, которые охотятся на богатых привилегированных преступников. Отряд принимает его в свои ряды, а начальник, чувствующий в Сэме большой потенциал, сразу доверяет ему суперсложное дело. Влиятельный торговец людьми Миро Линделл намерен продать на аукционе хакера, который обладает очень ценной информацией. Сэм и его опытный напарник должны сорвать это мероприятие и в кратчайшие сроки пресечь преступную деятельность Линделла. Справятся ли они с заданием, расскажет «Коллектив» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

