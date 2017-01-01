Брокмайр (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Брокмайр. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма18+
О сериале

Скандальный спортивный комментатор начинает путь к исправлению, работая на команду неудачников. Актер Хэнк Азария развивает образ героя, которого он придумал для небольшого скетча, в комедийном сериале «Брокмайр». Смотрите 1 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.

Первый сезон смелого драмеди начинается десять лет назад, когда известный комментатор Высшей бейсбольной лиги Джим Брокмайр выставил себя посмешищем. Он рассказал тысячам зрителей об измене жены, а видео с его откровениями разлетелось по всему интернету. Когда-то звездный ведущий лишился работы и уехал в Азию, где то и дело влипал в различные истории. Но настала пора возвращаться на родину, и Джиму приходится начинать карьеру заново. Джулс Джеймс, владелица не особо выдающейся команды «Морристаун Фрэкерс», видит в проштрафившемся комментаторе шанс вывести своих подопечных на новый уровень. Но Джим еще не готов расстаться с прошлым, тем более что теперь его все помнят в основном из-за того самого нервного срыва.

Отмоет ли он свою репутацию и поможет ли «Фрэкерс» выйти в Высшую лигу? Смотрите 1 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

