Брокмайр (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Скандальный спортивный комментатор начинает путь к исправлению, работая на команду неудачников. Актер Хэнк Азария развивает образ героя, которого он придумал для небольшого скетча, в комедийном сериале «Брокмайр». Смотрите 1 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.
Первый сезон смелого драмеди начинается десять лет назад, когда известный комментатор Высшей бейсбольной лиги Джим Брокмайр выставил себя посмешищем. Он рассказал тысячам зрителей об измене жены, а видео с его откровениями разлетелось по всему интернету. Когда-то звездный ведущий лишился работы и уехал в Азию, где то и дело влипал в различные истории. Но настала пора возвращаться на родину, и Джиму приходится начинать карьеру заново. Джулс Джеймс, владелица не особо выдающейся команды «Морристаун Фрэкерс», видит в проштрафившемся комментаторе шанс вывести своих подопечных на новый уровень. Но Джим еще не готов расстаться с прошлым, тем более что теперь его все помнят в основном из-за того самого нервного срыва.
Отмоет ли он свою репутацию и поможет ли «Фрэкерс» выйти в Высшую лигу? Смотрите 1 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Брокмайр 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ТКРежиссёр
Тим
Киркби
- Актёр
Хэнк
Азария
- ТДАктёр
Тайрел
Джексон Уильямс
- Актриса
Аманда
Пит
- ХМАктёр
Хемки
Мадера
- Актриса
Кэти
Финнеран
- ТНАктриса
Тоуни
Ньюсом
- Актёр
Пол
Рэй
- ВБАктриса
Виктория
Блэйд
- РХАктриса
Рейна
Хардести
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- МКСценарист
Мэл
Кауэн
- РГСценарист
Рене
Губе
- Продюсер
Хэнк
Азария
- ДЧПродюсер
Джоэль
Чёрч-Купер
- ДФПродюсер
Джо
Фаррелл
- ЭХПродюсер
Эндрю
Хилл Ньюман
- НДХудожник
Нат
Джонс
- МКХудожница
Молли
Коффи
- ЛКМонтажёр
Луис
Колина
- АКМонтажёр
А.Дж.
Католайн
- ГБОператор
Гленн
Браун
- АБКомпозитор
Адам
Блау