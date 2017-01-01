Брокмайр (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Скандальный спортивный комментатор начинает путь к исправлению, работая на команду неудачников. Актер Хэнк Азария развивает образ героя, которого он придумал для небольшого скетча, в комедийном сериале «Брокмайр». Смотрите 1 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.



Первый сезон смелого драмеди начинается десять лет назад, когда известный комментатор Высшей бейсбольной лиги Джим Брокмайр выставил себя посмешищем. Он рассказал тысячам зрителей об измене жены, а видео с его откровениями разлетелось по всему интернету. Когда-то звездный ведущий лишился работы и уехал в Азию, где то и дело влипал в различные истории. Но настала пора возвращаться на родину, и Джиму приходится начинать карьеру заново. Джулс Джеймс, владелица не особо выдающейся команды «Морристаун Фрэкерс», видит в проштрафившемся комментаторе шанс вывести своих подопечных на новый уровень. Но Джим еще не готов расстаться с прошлым, тем более что теперь его все помнят в основном из-за того самого нервного срыва.



Отмоет ли он свою репутацию и поможет ли «Фрэкерс» выйти в Высшую лигу? Смотрите 1 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Брокмайр 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.