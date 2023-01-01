Биография

Сэм Левинсон — американский сценарист, режиссер, продюсер и актер. Родился в США 8 января 1985 года. Сэм — сын известного режиссера Барри Левинсона. После окончания школы будущий кинодеятель сразу записался на курсы актерского мастерства и в течение четырех лет практиковался, параллельно исполняя эпизодические роли. Дебютом в кино для Левинсона стала роль в фильме 1992 года «Игрушки», снятом его отцом. В 2011 году он снял свою первую картину — драму «Родственнички». Сэм Левинсон наиболее известен в ипостаси сценариста. Первая проба пера для него произошла в 2009 году, когда он оформил сценарий к боевику «Адский эндшпиль». Далее последовали такие работы, как «Нация убийц», «Лжец, Великий и Ужасный» и «Глубокие воды». Самые популярные проекты Левинсона — сериал «Эйфория» и черно-белая мелодрама «Малькольм и Мари».