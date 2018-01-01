Биография

Мишель Пфайффер — американская актриса и продюсер. Лауреатка премии «Золотой глобус» за роль в драме «Знаменитые братья Бейкер». Родилась в Калифорнии 29 апреля 1958 года. В подростковом возрасте будущая кинодеятельница часто прогуливала школу, уделяя много времени серфингу и театральному кружку. Поступив в университет, Пфайффер посещала занятия по юриспруденции, параллельно работая контролершей в супермаркете. Однажды, приняв участие в конкурсе красоты и выиграв его, Мишель поняла, что способна на большее, и стала брать уроки актерского мастерства, после чего пошли первые роли в рекламе, клипах и телесериалах. Дебютные образы Мишель Пфайффер примерила на себя в середине 1970-х годов в таких сериалах, как «Великие представления» и «Остров фантазий». Настоящий прорыв ожидал актрису в 1983 году, когда она сыграла в культовой криминальной драме «Лицо со шрамом». Позже карьера артистки стала набирать обороты, и Пфайффер была задействована в таких картинах, как «Опасные связи», «Бэтмен возвращается» и «Белый Олеандр».