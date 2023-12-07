Предложение. Сезон 1
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1-й сезон

Предложение (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.92022, The Offer 10 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История создания культового фильма «Крестный отец». Смотрите сериал «Предложение» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США, Италия, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Биография

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Предложение»