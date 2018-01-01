Биография

Фелисити Хаффман — американская киноактриса и режиссер. За роли, сыгранные в кино, получила ряд престижных наград, в том числе «Эмми» и «Золотой глобус». Родилась в Бедфорде 9 декабря 1962 года. Мама Фелисити была профессиональной актрисой, и этот факт сильно повлиял на биографию будущей звезды. Девочка бывала на съемках и спектаклях, знала профессию изнутри. В 18 лет дебютировала в театре. Когда исполнила нескольких ролей, ее пригласили на Бродвей. Первая серьезная роль молодой актрисы пришлась на 1988 год — она сыграла певицу Мадонну. Фелисити спродюсировала два фильма с собой в главной роли и пробовала себя как режиссер, поставив короткометражку «Lesster». Путь Фелисити Хаффман в кино начался параллельно с работой в бродвейском театре. Сначала это были низкобюджетные дневные сериалы. Затем она снималась в фильмах «Закон и порядок», «Секретные материалы», «Трансамерика». Хаффман получила мировую известность после сериала «Отчаянные домохозяйки», воплотив на экране энергичную мать четырех детей. В 2023 году вышел многосерийный фильм «Обвиняемые» о жертвах несправедливой судебной системы, где актриса сыграла небольшую роль.