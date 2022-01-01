Новенькие. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Новенькие
3-й сезон
3-я серия
9.02022, Новенькие. Сезон 3. Серия 3
Драма18+
Серия в подписке «START»

Новенькие (сериал, 2022) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Макс Плетнев и его одноклассники закончили школу. Он получил название «Новенькие». После выпускного ребята разъезжаются, кто куда, но вскоре обстоятельства вновь сводят их в Юровске. Подруга Сони Лера пыталась покончить с собой, и теперь ее одноклассникам предстоит пройти допрос. Они в срочном порядке решают, что рассказать следователю, а какую информацию утаить.

Сериал Новенькие 3 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новенькие»