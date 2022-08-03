Новенькие (сериал, 2022) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

9.02022, Новенькие. Сезон 3. Серия 6
Драма18+
О сериале
Макс Плетнев и его одноклассники закончили школу. Он получил название «Новенькие». После выпускного ребята разъезжаются, кто куда, но вскоре обстоятельства вновь сводят их в Юровске. Подруга Сони Лера пыталась покончить с собой, и теперь ее одноклассникам предстоит пройти допрос. Они в срочном порядке решают, что рассказать следователю, а какую информацию утаить.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Анка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева