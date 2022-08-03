Новенькие (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Новенькие. Сезон 3. Серия 7
9.0
2022, Новенькие. Сезон 3. Серия 7
Драма
18+
Макс Плетнев и его одноклассники закончили школу. Он получил название «Новенькие». После выпускного ребята разъезжаются, кто куда, но вскоре обстоятельства вновь сводят их в Юровске. Подруга Сони Лера пыталась покончить с собой, и теперь ее одноклассникам предстоит пройти допрос. Они в срочном порядке решают, что рассказать следователю, а какую информацию утаить.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

