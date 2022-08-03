Wink
Сериалы
Новенькие
2-й сезон

Новенькие (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.02021, Новенькие. Сезон 2 9 серий
Драма18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Глеб Калюжный в продолжении молодежного сериала о подростковой жестокости. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить драму «Новенькие» — сериал, 2 сезон которого можно смотреть в хорошем качестве, уже доступен на Wink.

Во втором сезоне мы продолжаем наблюдать за Максимом, который стал жертвой буллинга в школе маленького провинциального городка. Внезапно подросток возвращается после долгого исчезновения, но никому не раскрывает того, что с ним произошло. Когда же он находит в себе силы рассказать одноклассникам о том, что случилось, то ребята вспоминают старое преступление, совершенное тридцать лет назад. Чтобы разгадать темные тайны своего города, они попадают в заброшенное здание спортивного интерната.

Смогут ли подростки выяснить всю правду, узнаете в российской драме «Новенькие» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новенькие»