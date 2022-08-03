Новенькие (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Глеб Калюжный в продолжении молодежного сериала о подростковой жестокости. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить драму «Новенькие» — сериал, 2 сезон которого можно смотреть в хорошем качестве, уже доступен на Wink.
Во втором сезоне мы продолжаем наблюдать за Максимом, который стал жертвой буллинга в школе маленького провинциального городка. Внезапно подросток возвращается после долгого исчезновения, но никому не раскрывает того, что с ним произошло. Когда же он находит в себе силы рассказать одноклассникам о том, что случилось, то ребята вспоминают старое преступление, совершенное тридцать лет назад. Чтобы разгадать темные тайны своего города, они попадают в заброшенное здание спортивного интерната.
Смогут ли подростки выяснить всю правду, узнаете в российской драме «Новенькие» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеопортале Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Анка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева