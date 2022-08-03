Глеб Калюжный в продолжении молодежного сериала о подростковой жестокости. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить драму «Новенькие» — сериал, 2 сезон которого можно смотреть в хорошем качестве, уже доступен на Wink.



Во втором сезоне мы продолжаем наблюдать за Максимом, который стал жертвой буллинга в школе маленького провинциального городка. Внезапно подросток возвращается после долгого исчезновения, но никому не раскрывает того, что с ним произошло. Когда же он находит в себе силы рассказать одноклассникам о том, что случилось, то ребята вспоминают старое преступление, совершенное тридцать лет назад. Чтобы разгадать темные тайны своего города, они попадают в заброшенное здание спортивного интерната.



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