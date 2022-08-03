Новенькие. Сезон 2. Серия 4
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2-й сезон
4-я серия
9.02021, Новенькие. Сезон 2. Серия 4
Драма18+
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Новенькие (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

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О сериале

История Макса Плетнева, ставшего жертвой буллинга в новой школе, продолжается, обнажая все больше темных тайн Юровска. Максим внезапно возвращается, но отказывается говорить, что именно с ним произошло. Когда же Плетнев наконец открывается одноклассникам, они понимают, что его случай напоминает события 30-летней давности. Желание расследовать старое преступление приводит подростков в заброшенное здание спортивного интерната.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новенькие»