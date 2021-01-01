Новенькие. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Новенькие
2-й сезон
1-я серия
9.02021, Новенькие. Сезон 2. Серия 1
Драмы18+
Серия в подписке «START»

Новенькие (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

История Макса Плетнева, ставшего жертвой буллинга в новой школе, продолжается, обнажая все больше темных тайн Юровска. Максим внезапно возвращается, но отказывается говорить, что именно с ним произошло. Когда же Плетнев наконец открывается одноклассникам, они понимают, что его случай напоминает события 30-летней давности. Желание расследовать старое преступление приводит подростков в заброшенное здание спортивного интерната.

Сериал Новенькие 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новенькие»

Всё