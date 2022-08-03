История Макса Плетнева, ставшего жертвой буллинга в новой школе, продолжается, обнажая все больше темных тайн Юровска. Максим внезапно возвращается, но отказывается говорить, что именно с ним произошло. Когда же Плетнев наконец открывается одноклассникам, они понимают, что его случай напоминает события 30-летней давности. Желание расследовать старое преступление приводит подростков в заброшенное здание спортивного интерната.

