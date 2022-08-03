9.02021, Новенькие. Сезон 2. Серия 6
Драма18+
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Новенькие (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
История Макса Плетнева, ставшего жертвой буллинга в новой школе, продолжается, обнажая все больше темных тайн Юровска. Максим внезапно возвращается, но отказывается говорить, что именно с ним произошло. Когда же Плетнев наконец открывается одноклассникам, они понимают, что его случай напоминает события 30-летней давности. Желание расследовать старое преступление приводит подростков в заброшенное здание спортивного интерната.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Анка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева