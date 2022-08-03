9.02020, Новенькие. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
Серия в подписке «START»
Новенькие (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Столичный мажор переезжает в провинцию и поступает в местную школу. После размолвки родителей шестнадцатилетний Максим Плетнев уезжает из Москвы в Юровск вместе с мамой. Новые одноклассники считают парня зазнайкой и начинают издеваться над ним. Макс целый год терпит их нападки и никому не сообщает о происходящем. Но на вечеринке в честь дня рождения самой популярной девушки класса буллинг становится особо жестоким, и после этого Макс исчезает.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Анка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева