Новенькие (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Столичный мажор переезжает в провинцию и поступает в местную школу. После размолвки родителей шестнадцатилетний Максим Плетнев уезжает из Москвы в Юровск вместе с мамой. Новые одноклассники считают парня зазнайкой и начинают издеваться над ним. Макс целый год терпит их нападки и никому не сообщает о происходящем. Но на вечеринке в честь дня рождения самой популярной девушки класса буллинг становится особо жестоким, и после этого Макс исчезает.

