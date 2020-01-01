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Wink
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Новенькие
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Послесловие
9.02020, Послесловие
Драма18+
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Новенькие (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

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О сериале

Столичный мажор переезжает в провинцию и поступает в местную школу. После размолвки родителей шестнадцатилетний Максим Плетнев уезжает из Москвы в Юровск вместе с мамой. Новые одноклассники считают парня зазнайкой и начинают издеваться над ним. Макс целый год терпит их нападки и никому не сообщает о происходящем. Но на вечеринке в честь дня рождения самой популярной девушки класса буллинг становится особо жестоким, и после этого Макс исчезает.

Сериал Послесловие 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новенькие»