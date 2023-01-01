Биография

Стивен Томас Окснер — российский актер американского происхождения. Родился в Колорадо 25 июля 1988 года. Стивен изучал актерское мастерство в Университете Оклахома-Сити, после окончания которого переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В России актер нередко выступал на театральной сцене и впоследствии основал собственный курс, на котором преподавал сценическое движение. Стивен Томас Окснер появился на российских экранах в 2017 году, когда вышла спортивная драма «Движение вверх» с его участием. В дальнейшем актер снялся в таких проектах, как «Рио», «Чики», «Руммейт» и «Смерть манекенщицы».