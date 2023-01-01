Биография

Антон Коломеец — российский сценарист, режиссер и монтажер. Родился 1 ноября 1984 года. В 2004 году Антон окончил Новосибирское театральное училище, сразу после чего стал играть в театре «Красный факел», которому посвятил пять лет жизни. В 2014 году Коломеец окончил ВГИК, где обучался в мастерской Владимира Хотиненко, а в 2018 году вышла его дебютная полнометражная работа в качестве режиссер — драма «Мой репетитор». Первые два сценария Антон Коломеец написал к короткометражкам «Четыре женщины» и «Тоня плачет на мосту влюбленных». В 2018 году актер снял и написал сценарий к полному метру под названием «Мой репетитор», а в 2020 году стал соавтором сериала «Чики» из линейки more originals.