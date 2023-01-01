Свет (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Драма с Еленой Яковлевой о социальной работнице, которой приходится встретиться с прошлым и взглянуть на свою жизнь по-новому.



Татьяне Сергеевне скоро исполнится 60 лет. Ее работа — помогать одиноким пож�илым людям, которые остались одни. В свободное время она иногда видится со взрослым сыном и старается наладить с ним отношения, однако тот критикует мать за то, что она забросила себя и отказывается от простых радостей жизни. Однажды у Татьяны появляется клиент, который просит ее позаботиться о его бабушке. Вместе с новой подопечной Татьяна окунается в воспоминания о своем прошлом. В далекие 70-е у нее была лучшая подруга, и вместе девушки были невероятно счастливы, пока в их жизни не появился Вадим.



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