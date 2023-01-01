Свет (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Драма с Еленой Яковлевой о социальной работнице, которой приходится встретиться с прошлым и взглянуть на свою жизнь по-новому.
Татьяне Сергеевне скоро исполнится 60 лет. Ее работа — помогать одиноким пож�илым людям, которые остались одни. В свободное время она иногда видится со взрослым сыном и старается наладить с ним отношения, однако тот критикует мать за то, что она забросила себя и отказывается от простых радостей жизни. Однажды у Татьяны появляется клиент, который просит ее позаботиться о его бабушке. Вместе с новой подопечной Татьяна окунается в воспоминания о своем прошлом. В далекие 70-е у нее была лучшая подруга, и вместе девушки были невероятно счастливы, пока в их жизни не появился Вадим.
Как эта роковая встреча повлияла на судьбы девушек и возможно ли теперь, спустя столько лет, что-то изменить? Узнаете, если будете смотреть фильм «Свет» 2023 года онлайн в хорошем качестве на сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Коломеец
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Дарья
Коныжева
- МВАктриса
Милана
Владыкина
- ЕЖАктриса
Елена
Жданова
- ГААктриса
Галина
Алехина
- Актёр
Валерий
Панков
- ЯИАктёр
Ян
Ильвес
- ДГАктриса
Дина
Губайдуллина
- ЮГАктриса
Юлия
Гоманюк
- ПГАктёр
Павел
Галынский
- Сценарист
Антон
Коломеец
- АШПродюсер
Анна
Шалашина
- МЯПродюсер
Мария
Якубова
- ОШПродюсер
Олег
Шашков
- ААХудожница
Александра
Агеева
- ЕСОператор
Екатерина
Смолина
- СРКомпозитор
Савва
Розанов