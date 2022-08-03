Три проститутки Люда, Света и Марина попадают в полицию. На помощь приходит Жанна — бывшая коллега, внезапно вернувшаяся из Москвы. Пока подруги отмечают воссоединение, москвичка рассказывает о своей новой жизни и о бизнесе, который собирается открыть в родном городе. Дамы не воспринимают ее планы всерьез, но на следующий день ситуация меняется: Света сообщает о беременности и просит Жанну взять ее в дело, чтобы покончить с ненавистной работой. Остальные подхватывают идею, но чтобы начать строить новый бизнес, им понадобится стартовый капитал.



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