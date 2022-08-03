Чики (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Три проститутки Люда, Света и Марина попадают в полицию. На помощь приходит Жанна — бывшая коллега, внезапно вернувшаяся из Москвы. Пока подруги отмечают воссоединение, москвичка рассказывает о своей новой жизни и о бизнесе, который собирается открыть в родном городе. Дамы не воспринимают ее планы всерьез, но на следующий день ситуация меняется: Света сообщает о беременности и просит Жанну взять ее в дело, чтобы покончить с ненавистной работой. Остальные подхватывают идею, но чтобы начать строить новый бизнес, им понадобится стартовый капитал.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Эдуард
Оганесян
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актриса
Ирина
Носова
- Актриса
Варвара
Шмыкова
- Актриса
Алёна
Михайлова
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Даниил
Кузнец
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Стивен
Томас Окснер
- Сценарист
Эдуард
Оганесян
- Сценарист
Настя
Кузнецова
- Сценарист
Антон
Коломеец
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Михаил
Врубель
- ДКХудожник
Данила
Коликов
- Художник
Ренат
Гонибов
- ЕКХудожница
Елена
Казакевич
- Монтажёр
Эдуард
Оганесян
- АММонтажёр
Александр
Мальцев
- ВАМонтажёр
Владимир
Аршинин
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- Оператор
Михаил
Дементьев