Чики. Серия 1
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Сериалы
Чики
1-й сезон
1-я серия
8.82020, Чики. Серия 1
Драма, Криминал18+

Чики (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Три проститутки Люда, Света и Марина попадают в полицию. На помощь приходит Жанна — бывшая коллега, внезапно вернувшаяся из Москвы. Пока подруги отмечают воссоединение, москвичка рассказывает о своей новой жизни и о бизнесе, который собирается открыть в родном городе. Дамы не воспринимают ее планы всерьез, но на следующий день ситуация меняется: Света сообщает о беременности и просит Жанну взять ее в дело, чтобы покончить с ненавистной работой. Остальные подхватывают идею, но чтобы начать строить новый бизнес, им понадобится стартовый капитал.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чики»