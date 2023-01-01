Биография

Варвара Шмыкова — российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась в Москве 24 февраля 1992 года. В школьные годы будущая актриса увлекалась спортом: футбол, армрестлинг, рукопашный бой. С 2004 года Варвара была задействована в театральных постановках в МТЮА. Два года она проучилась в ГИТИСе, но отчислилась по собственному желанию. В 2016 году артистка получила диплом студии МХАТ. Дебютным фильмом Варвары Шмыковой стала многосерийная мелодрама «Голубка». Затем актриса снялась в телевизионной исторической драме «Раскол». В 2017 году на экраны вышла драма режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», в котором артистка сыграла роль поисковика Лены. Широкую известность Шмыковой принесла роль в сериале «Чики». В 2022 году с участием Варвары вышел фэнтезийный сериал Данилы Козловского «Карамора».