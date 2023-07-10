Микулай
Wink
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Микулай
6.72023, Микулай
Триллер, Драма105 мин18+
Очень странные дела творятся в татарской деревне. Виктор Сухоруков в колоритном триллере в духе «Солнцестояния»
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Микулай (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Идеальная жизнь может рассыпаться в один миг. Психологический триллер о жителях татарской деревни.

Немолодой кряшен — православный татарин — Микулай живет в далеком приволжском селе Сарсаз Кул. Его быт давно стал размеренным и привычным: дружба с соседями, помощь пожилым родителям, семейная жизнь. Жена Микулая ждет тройню, правда, долго не может разродиться, хоть и больше года прошло, но это в их роду давно повелось. Внезапно мир в семье нарушает гость из города — к Микулаю приезжает молодой парень Степан, заявляющий, что он его сын. Мужчина с радушием принимает нового члена семьи, однако с приездом сына весь привычный мир внезапно начинает рушиться.

На какие тайны приезд Степана откроет Микулаю глаза? Виктор Сухоруков и Иван Добронравов в этнической драме «Микулай» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Микулай»