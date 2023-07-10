Микулай (фильм, 2023) смотреть онлайн

Идеальная жизнь может рассыпаться в один миг. Психологический триллер о жителях татарской деревни.



Немолодой кряшен — православный татарин — Микулай живет в далеком приволжском селе Сарсаз Кул. Его быт давно стал размеренным и привычным: дружба с соседями, помощь пожилым родителям, семейная жизнь. Жена Микулая ждет тройню, правда, долго не может разродиться, хоть и больше года прошло, но это в их роду давно повелось. Внезапно мир в семье нарушает гость из города — к Микулаю приезжает молодой парень Степан, заявляющий, что он его сын. Мужчина с радушием принимает нового члена семьи, однако с приездом сына весь привычный мир внезапно начинает рушиться.



На какие тайны приезд Степана откроет Микулаю глаза? Виктор Сухоруков и Иван Добронравов в этнической драме «Микулай» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

