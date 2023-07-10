Микулай (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Идеальная жизнь может рассыпаться в один миг. Психологический триллер о жителях татарской деревни.
Немолодой кряшен — православный татарин — Микулай живет в далеком приволжском селе Сарсаз Кул. Его быт давно стал размеренным и привычным: дружба с соседями, помощь пожилым родителям, семейная жизнь. Жена Микулая ждет тройню, правда, долго не может разродиться, хоть и больше года прошло, но это в их роду давно повелось. Внезапно мир в семье нарушает гость из города — к Микулаю приезжает молодой парень Степан, заявляющий, что он его сын. Мужчина с радушием принимает нового члена семьи, однако с приездом сына весь привычный мир внезапно начинает рушиться.
На какие тайны приезд Степана откроет Микулаю глаза? Виктор Сухоруков и Иван Добронравов в этнической драме «Микулай» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ИРРежиссёр
Ильшат
Рахимбай
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЕААктриса
Екатерина
Агеева
- Актриса
Варвара
Шмыкова
- АЕАктриса
Анжелика
Ермакова
- АИСценарист
Александр
Иванов
- ГАСценарист
Гульнара
Ахметова
- ИРПродюсер
Ильшат
Рахимбай
- АДПродюсер
Анна
Добронравова
- НДПродюсер
Надежда
Дорожкина
- АКПродюсер
Александрина
Каменева
- ОГМонтажёр
Олег
Гончаренко
- ЮДОператор
Юрий
Данилов
- ТМКомпозитор
Тимур
Милюков
- ААКомпозитор
Андрей
Астров