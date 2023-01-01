Алёна Михайлова

Биография

Алена Михайлова — российская актриса театра и кино. Родилась в Перми 11 октября 1995 года. В детстве будущая артистка посвящала себя легкой атлетике, но к концу старших классов получила травму и бросила спорт. После окончания школы поступила на актерский факультет Пермского государственного института культуры на курс Татьяны Жарковой. Уже во время обучения Алена играла в театральных постановках по Чехову и Шекспиру. В 2018 году снялась в музыкальном клипе группы Tesla Boy на песню Compromise. Свою первую роль Алена Михайлова получила в комедийном фильме «Звездный ворс» 2011 года. В 2019 году девушке предложили сыграть одну из главных ролей в драме «Люби их всех» о содержанке, искусно манипулирующей окружающими. Широкий зритель узнал об актрисе после выхода сериала «Чики» из линейки more originals, где ее партнерами по площадке стали Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова и Ирина Носова. Также ее можно увидеть в многосерийном фильме «Водоворот», драме «Общага» и ромкоме «Секреты семейной жизни».