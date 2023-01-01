Водоворот
Wink
Сериалы
Водоворот
8.82020, Водоворот 1 сезон
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Водоворот (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Водоворот»

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