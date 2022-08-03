Водоворот. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Водоворот
1-й сезон
4-я серия
8.82020, Водоворот. Сезон 1. Серия 4
Триллер, Криминал18+
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Водоворот (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Водоворот»