Водоворот. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Водоворот
1-й сезон
8-я серия
8.82020, Водоворот. Сезон 1. Серия 8
Триллеры, Криминал18+
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Водоворот (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Водоворот»