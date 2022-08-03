Чики. Серия 5
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Сериалы
Чики
1-й сезон
5-я серия
8.82020, Чики. Серия 5
Драма, Криминал18+

Чики (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Света пытается оправиться от потери ребенка, а Люда устраивается на работу, однако девушке не дают покоя разыгравшиеся чувства к молодому священнику. Тем временем Жанна пристраивает Рому в местную школу, где у нее тут же разгорается конфликт с директором. Банда Данилы подливает масла в огонь, продолжая жестоко терроризировать девушек.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чики»