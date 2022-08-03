Света пытается оправиться от потери ребенка, а Люда устраивается на работу, однако девушке не дают покоя разыгравшиеся чувства к молодому священнику. Тем временем Жанна пристраивает Рому в местную школу, где у нее тут же разгорается конфликт с директором. Банда Данилы подливает масла в огонь, продолжая жестоко терроризировать девушек.



Повлияют ли личные беды на совместный бизнес, узнаете в 1 сезоне драмеди «Чики» — 5 серия доступна в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!

