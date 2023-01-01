Биография

Ирина Носова — российская актриса театра, кино и телевидения. Родилась в городе Северск 2 мая 1986 года. Росла творческим ребенком: занималась вокалом, танцами и посещала драматический кружок. В 2004 году поступила в Новосибирский театральный институт на курс Зубова, который окончила с отличием. После получения диплома актриса прошла кастинг в труппу «Первого театра», где играла в спектаклях «Прекрасное далеко» и «Молодильные яблоки». Дебютом на экранах для Ирины Носовой стал короткометражный драматический фильм «Тоня плачет на мосту влюбленных» 2014 года. Спустя шесть лет актриса получила яркую роль Светы Климовой в сериале «Чики» из линейки more originals. После этого появилась в таких проектах, как «Каникулы», «Инсталайф» и «Сказки Пушкина. Для взрослых».