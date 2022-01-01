Фильм Каникулы

О фильме
Молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна. Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня, наконец, находит себе достойного взрослого — то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника. Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность — организаторы требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно, мировоззрение. Выбрать путь компромисса ради детей или занять принципиальную позицию? В любом случае Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.
Каникулы покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Кузнецова
- Актриса
Ирина
Носова
- КСАктриса
Кира
Сатункина
- Актриса
Полина
Кутепова
- СФАктриса
Серафима
Фролова
- ЕТАктриса
Екатерина
Ткачук
- АПАктёр
Андрей
Пермяков
- ЕЛАктёр
Егор
Леонтьев
- МИАктриса
Марфа
Иванова
- ДСАктриса
Дарья
Савельева
- ММАктриса
Магога
Мачульская
- АКСценарист
Анна
Кузнецова
- ЕЗСценарист
Екатерина
Задохина
- ЮРПродюсер
Юсси
Рантамяки
- АЗПродюсер
Анастасия
Здеб
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- ДКХудожница
Джульетта
Ковтун
- ДПХудожница
Дарья
Паламарчук
- КТХудожница
Кристина
Токарева
- ВФХудожница
Виктория
Фетисова
- АКМонтажёр
Анна
Кузнецова
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова