Стандарты красоты. Новая любовь (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.22017, Стандарты красоты. Новая любовь. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Катерина все еще живет с родителями. Муж не оставляет попыток вернуть ее. Между тем, Катерина все время думает об Антоне и хочет объясниться с ним. На работе Катерина делает первые заметные успехи, у нее налаживаются взаимоотношения с коллегами, и только завистливая Александра ненавидит Катерину все сильнее. Алла Юрьевна изо всех сил пытается найти Катерине нового мужа. Для этого она даже становится клиентом фитнес-клуба, сделав жизнь Катерины невыносимой не только дома, но и на работе.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
