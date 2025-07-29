Стандарты красоты. Новая любовь (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Катерина все еще живет с родителями. Муж не оставляет попыток вернуть ее. Между тем, Катерина все время думает об Антоне и хочет объясниться с ним. На работе Катерина делает первые заметные успехи, у нее налаживаются взаимоотношения с коллегами, и только завистливая Александра ненавидит Катерину все сильнее. Алла Юрьевна изо всех сил пытается найти Катерине нового мужа. Для этого она даже становится клиентом фитнес-клуба, сделав жизнь Катерины невыносимой не только дома, но и на работе.

