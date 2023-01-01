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Стандарты красоты. Новая любовь
Актёры и съёмочная группа сериала «Стандарты красоты. Новая любовь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Стандарты красоты. Новая любовь»

Режиссёры

Влад Якин

Влад Якин

Режиссёр

Актёры

Светлана Колпакова

Светлана Колпакова

АктрисаКатерина
Ксения Ильясова

Ксения Ильясова

АктрисаСветлана
Анастасия Немец

Анастасия Немец

АктрисаМарина
Ирина Розанова

Ирина Розанова

АктрисаАлла Юрьевна
Анатолий Узденский

Анатолий Узденский

АктёрНиколай Сергеевич
Алексей Гришин

Алексей Гришин

АктёрКирилл
Андрей Курносов

Андрей Курносов

АктёрАлексей
Антон Васильев

Антон Васильев

АктёрАркадий
Рина Гришина

Рина Гришина

АктрисаМаша
Дарья Фекленко

Дарья Фекленко

АктрисаНаталья Владимировна
Карина Зверева

Карина Зверева

АктрисаАлександра
Анна Галлямова

Анна Галлямова

АктрисаМаргарита
Даниил Белых

Даниил Белых

АктёрАнтон
Анна Потебня

Анна Потебня

АктрисаЮля
Анастасия Калинина

Анастасия Калинина

АктрисаАлина

Продюсеры

Алексей Моисеев

Алексей Моисеев

Продюсер
Олег Пиганов

Олег Пиганов

Продюсер
Нелли Высоцкая

Нелли Высоцкая

Продюсер
Александр Марягин

Александр Марягин

Продюсер
Анна Каминская

Анна Каминская

Продюсер

Композиторы

Данила Калашник

Данила Калашник

Композитор