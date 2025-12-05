Цезарь (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Геша Коростылёв работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей. Всю жизнь он терпит насмешки со стороны других, ведь так ничего и не достиг. Всё меняется, когда Геша узнаёт, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже домыслил, что свой род ведёт от знаменитого римского полководца. Геша решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры и находит новое призвание — помогать деревенским.

