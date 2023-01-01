ИП Пирогова (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

Вера возрождает семейный бизнес, чтобы побороться за звание «Лучшего кондитера России». Звезда хита «Папины дочки. Новые» Ксения Теплова в продолжении «вкусной» комедии. Не пропустите заключительную часть «ИП Пирогова» — 4 сезон смотреть онлайн рекомендуем на видеосервисе Wink!



В четвертом сезоне Вера возвращается из путешествия, которое дало ей возможность перезарядиться и по-новому взглянуть на проблемы. Участие в престижном кулинарном шоу даст ей шанс на возвращение в большой бизнес, но для этого ей предстоит завоевать уважение грозного шефа Анатолия Лебедева. Между тем в жизни Веры снова появляется Андрей, а это точно станет очередным испытанием для ее сердца...



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