ИП Пирогова (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн
- 18+27 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 1
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 2
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 3
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 4
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 5
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 6
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 7
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 8
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 9
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 10
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 11
- 18+23 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 12
- 18+28 мин
ИП Пирогова
Сезон 4 Серия 13
О сериале
Вера возрождает семейный бизнес, чтобы побороться за звание «Лучшего кондитера России». Звезда хита «Папины дочки. Новые» Ксения Теплова в продолжении «вкусной» комедии. Не пропустите заключительную часть «ИП Пирогова» — 4 сезон смотреть онлайн рекомендуем на видеосервисе Wink!
В четвертом сезоне Вера возвращается из путешествия, которое дало ей возможность перезарядиться и по-новому взглянуть на проблемы. Участие в престижном кулинарном шоу даст ей шанс на возвращение в большой бизнес, но для этого ей предстоит завоевать уважение грозного шефа Анатолия Лебедева. Между тем в жизни Веры снова появляется Андрей, а это точно станет очередным испытанием для ее сердца...
Станет ли Вера лучшим кондитером и как сложится ее личная жизнь? Продолжайте смотреть «ИП Пирогова» — сериал, 4 сезон которого доступен в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Сериал ИП Пирогова 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- АСРежиссёр
Акаки
Сахелашвили
- ДБРежиссёр
Дарья
Балинова
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Данила
Дунаев
- Актриса
Василина
Юсковец
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актриса
Ксения
Теплова
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актриса
Елена
Валюшкина
- ГБАктриса
Галина
Безрук
- АФАктриса
Алиса
Феоктистова
- ПГАктёр
Павел
Грязнов
- Сценарист
Татьяна
Гончарова
- НАСценарист
Нжде
Айрапетян
- ДКСценарист
Дмитрий
Крепчук
- АЗСценарист
Алексей
Зуенок
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ДЭХудожница
Дарья
Эдокова
- ЕАХудожница
Екатерина
Агуреева
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- Оператор
Федор
Стручев
- ЕАОператор
Евгения
Абдель-Фаттах
- Оператор
Станислав
Шарков
- Оператор
Денис
Першин
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов