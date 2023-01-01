Wink
Сериалы
ИП Пирогова
4-й сезон

ИП Пирогова (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

9.32022, ИП Пирогова. Сезон 4 14 серий
Комедия, Мелодрама18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Вера возрождает семейный бизнес, чтобы побороться за звание «Лучшего кондитера России». Звезда хита «Папины дочки. Новые» Ксения Теплова в продолжении «вкусной» комедии. Не пропустите заключительную часть «ИП Пирогова» — 4 сезон смотреть онлайн рекомендуем на видеосервисе Wink!

В четвертом сезоне Вера возвращается из путешествия, которое дало ей возможность перезарядиться и по-новому взглянуть на проблемы. Участие в престижном кулинарном шоу даст ей шанс на возвращение в большой бизнес, но для этого ей предстоит завоевать уважение грозного шефа Анатолия Лебедева. Между тем в жизни Веры снова появляется Андрей, а это точно станет очередным испытанием для ее сердца...

Станет ли Вера лучшим кондитером и как сложится ее личная жизнь? Продолжайте смотреть «ИП Пирогова» — сериал, 4 сезон которого доступен в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Сериал ИП Пирогова 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ИП Пирогова»